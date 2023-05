Prefeitura de Juazeiro promete ofensiva para reaver imóveis e habitantes após perda de territórios

A prefeitura de Juazeiro do Norte, a principal cidade da Região do Cariri, no Sul do Estado, promete uma ofensiva contra uma lei aprovada na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), ainda em 2017, que modifica o desenho territorial do município, fazendo com que a cidade tenha uma perda de cerca de 2.400 imóveis, áreas e quantidade de habitantes.

O anúncio de que a gestão iria tentar reverter os efeitos da lei foi feito pelo prefeito Glêdson Bezerra (Podemos), através das redes sociais. Ele indicou que o vice-prefeito Giovanni Sampaio (PSD) estaria à frente desse processo para reaver as áreas perdidas.

"Hoje, quando o IBGE conclui o Censo 2023, constatamos que nossa cidade poderia ter passado de trezentos mil habitantes, mas teve um acréscimo irrisório em termos percentuais. Perdemos mais de 2 mil domicílios. Perdemos um pedaço enorme de área, inclusive no Distrito Industrial", disse o prefeito.

O imbróglio teve início há cerca de seis anos, quando um projeto de lei aprovado na Alece redefiniu os limites de diversos municípios da região. O texto foi apresentado pelo então deputado estadual José Ailton Brasil, atual prefeito do Crato.

Ofensiva

De acordo com Giovanni Sampaio, Juazeiro do Norte, a partir da lei aprovada, acabou perdendo território principalmente para Barbalha, Missão Velha e Crato.

O vice-prefeito argumenta que esse dispositivo faz com que os investimentos feitos pelo Poder Público nesss áreas acaba sendo "perdido" para outros municípios, uma vez que esses espaços passariam a fazer parte de outra administração.

O político ainda destacou que, pelo fato de juazeirenses utilizarem e residirem nessas áreas há mais de 50 anos, os terrenos deveriam passar a pertencer ao município pelo dispositivo do usucapião.

"A ideia é a prefeitura procurar organizações como Câmara de Dirigente Logistas e industriais, formar um comitê e acionar a justiça para tentar reverter essa situação", diz o político.

Histórico

Essa não seria a primeira vez que a lei seria contestada por meio jurídicos. Em fevereiro de 2017, por unanimidade, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) concedeu liminar suspendendo o efeito da lei.

De acordo com o relator do caso, desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, à época, a norma violaria as Constituições Estadual e Federal.

A decisão atendeu a um pedido de liminar feito pelo então prefeito Arnon Bezerra. Ele alegou que a norma resultaria em perda substancial de território para o Município de Barbalha.

Além disso, argumenta não terem sido realizados estudos de impacto financeiro, econômico e de viabilidade para a mudança territorial.

A prefeitura de Juazeiro foi procurada, através da procuradoria, para saber quais os reais efeitos da lei atualmente, e as ações práticas a serem tomadas pelo setor jurídico, no sentido de tentar invalidar a norma.

Através da assessoria, a procuradoria informou que "ainda está analisando o caso, e somente após essa análise ele (o Procurador-Geral Walberton Carneiro Gomes) poderá dar respostas com mais precisão".

Pequeno território

Juazeiro do Norte, apesar de ser o mais importante município da região e terceiro maior do Estado, é o menor em comparação com as outras 28 cidades do Cariri.

A título de comparação, o município tem uma área territorial de 258,788km² e uma população estimada em 278.264 pessoas. Enquanto isso, a cidade de Barbalha possui 608,158km² de área territorial e uma população de 61.662 pessoas.

A densidade demográfica de Barbalha é de 97,14 habitantes por km², enquanto em Juazeiro do Norte o IBGE estima que haja cerca de mil habitantes por km².

"Essa lei quebrou princípios como a opinião popular, já que deveria haver uma consulta para entender o local em que a população desejaria estar localizada. Mesmo que se negassem residir em área pertecente em Juazeiro, o município deveria ser idenizado pelos investimentos que fez no local ao longo dos anos", diz ainda o vice-prefeito.

Outro lado

A reportagem procurou as prefeituras de Crato, Barbalha e Missão Velha para tratar do assunto. As gestões em Barbalha e Missão Velha não responderam aos questionamentos até a publicação da matéria.

O prefeito do Crato, Zé Ailton Brasil (PT), que é autor da lei aprovada em 2017, argumentou que atual limite de Crato, Juazeiro e Barbalha já existe há muito tempo.

"Não houve essa questão de município ter tomado terra de outro. Eu respeito, mas eu não entendo essa discussão que está havendo de municípios ter perdido terreno", afirmou.