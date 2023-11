Prefeitura de Fortaleza rebate Val Marchiori após socialite falar mal do CE: 'nascemos pra brilhar'

A Prefeitura de Fortaleza respondeu, de forma humorada, a socialite Val Marchiori, que falou mal do Ceará após relembrar uma visita ao Beach Park, na Grande Fortaleza. Na ocasião, ela xingou as pessoas que frequentam o local e as chamou de "povo horrível".

"Relôôu! (sic) Falaram mal de mim e das minhas crias, foi? Ah, que pena, tava admirando as nossas belezas e não prestei atenção. Beijim no ombro!", escreveu o perfil da gestão municipal.

Confira

O post veio acompanhando de um vídeo da orla de Fortaleza e um filtro onde uma pessoa reproduz um meme.

"Se eu for ligar pro que o povo fala de mim e da minha amiga Tiaga [Beach Park], a gente vai ficar louca, e a gente não nasceu pra ficar louca, nasceu para nós brilhar e ser as estrelas da nossa cidade (sic)".

Val Marchiori pede desculpas

Em publicação no Instagram nesta terça-feira, Marchiori pediu desculpas por reforçar estereótipos e admitiu seu erro.

“Na vida a gente não pode ter medo de admitir que errou e eu errei. Fui infeliz ao reforçar estereótipos, ao generalizar uma situação específica e, de certa forma, atingir todo Ceará. Sou apaixonada pelo Nordeste e por tudo que ele representa. Minhas falas feriram muita gente que não merece e por isso peço desculpas”, disse.

. Legenda: Socialite publicou nota de esclarecimento Foto: Reprodução

Após a primeira repercussão, ela chegou a dizer que estavam "colocando palavras na boca dela" e disse que gostava do Ceará e que tinha sido "feliz em Jericoacoara".

'Povo feio'

Em entrevista ao podcast "Achismos", apresentado por Maurício Meirelles, a empresária Val Marchiori declarou que não gostou de visita ao parque aquático Beach Park, no Ceará.

“Assim, que eu não gostei, né... É aquele Beach Park, é um m*rda. Deus me perdoe falar. Não gostei daquilo lá. Tinha uma 'probaiada', aquele povo horrível", afirmou.

Maurício chegou a contestar: "Não. Beach Park é do caralh*, pelo amor de Deus". Val, por sua vez, voltou a reforçar o posicionamento: "não, horrível. Povo feio".