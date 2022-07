Prefeito de Juazeiro do Norte tem perfil hackeado no Instagram com anúncios de vendas fraudulentas

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), teve o perfil o perfil hackeado do Instagram, neste sábado (23), por criminosos que tentam aplicar golpes com vendas fraudulentas. Os criminosos planejam negociar móveis e eletrodomésticos com preços acessíveis.

Neste sábado, a Prefeitura da cidade informou que as vendas não estão sendo realizadas pelo gestor municipal e pediu para que os amigos de Glêdson ficassem em alerta para não cair no golpe.

O órgão acrescentou ainda que "todas as providências cabíveis estão sendo adotadas" para responsabilizar os culpados.

Dentre os itens anunciados pelos golpistas, estão geladeira, freezer, fogão, patinete elétrico, vídeo game, sofá e outros.

Outras vítimas

Há poucos dias, o senador Cid Gomes (PDT) utilizou as redes sociais para informar que golpistas estavam utilizando um número com DDD de Brasília para se passar pelo senador na tentativa de aplicar golpes. Segundo Cid, as mensagens estariam sendo enviadas a vereadores, prefeitos e deputados.

"Pedimos que fiquem atentos e não abram nenhum link, não respondam ou façam qualquer ligação a pessoas indicadas nessas mensagens", acrescentou o pedetista.

O deputado federal Denis Bezerra (PSB) também foi outro político vítima da ação de criminosos. Na ocasião, o parlamentar alegou que um número de Brasília estava enviando mensagens se passando por ele para pedir doações em seu nome.

Ele acrescentou, ainda, que não possui nenhum número de Brasília, apenas do Ceará.

"As mensagens são falsas, é golpe", acrescentou.