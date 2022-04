Pré-candidata pelo PDT, Izolda fala em "evitar distrações" com eleição e garantir isenção do governo

A governadora Izolda Cela (PDT) disse, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (4), que irá garantir "o máximo de isenção" e "evitar distrações" dentro do governo com o período eleitoral. Pré-candidata à reeleição, a governadora garantiu que a prioridade é manter o rítimo no trabalho de gestão, com foco na manutenção dos serviços.

Nesta segunda-feira (4), dois dias após assumir a gestão, Izolda faz a primeira reunião com o secretariado.

"Eu sempre considero muito importante em toda a minha experiência da gestão pública, nesses anos como vice-governadora, inclusive, que nós possamos garantir o máximo possível da insenção do trabalho e do rítimo do governo, de interferências prematuras e principalmente evitar distrações", disse a govrnadora.

A mandatária também reconheceu que, em período pré-eleitoral, há um regramento específico na gestão pública, e que é preciso ter atenção.

"A partir de um certo tempo algumas ações não são possíveis de serem efetivadas: novos convênios, programas que envolvam determinadas recursos ou benefícios. Tudo isso tem um regramento específico que precisa ser considerado", alertou a governadora.

Legenda: Governadora Izolda Cela faz primeira reunião do Secretariado nesta segunda-feira (4), no Palácio da Abolição Foto: Thiago Gadelha

Izolda alertou ainda que a prioridade, no momento, é o foco nos serviços essenciais, como atenção à Saúde, por exemplo. "Nós temos uma agenda vigorosa em todas as áreas, grandes desafios e muito trabalho para enfrentá-los".

A mandatária reafirmou que mudanças no corpo de secretárias só serão feitas "se forem necessárias". A expectativa é que Izolda mantenha os mesmos na gestão das pastas do Governo.