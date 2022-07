Pré-candidata do Psol ao Governo do Ceará, Adelita Monteiro, tem encontro com Camilo Santana

Diante da crise interna sobre o nome do PDT que deve disputar o Palácio da Abolição, a pré-candidata ao Governo do Ceará pelo Psol, Adelita Monteiro, se encontrou, na noite desta segunda-feira (11), com o ex-governador Camilo Santana (PT) para tratar sobre a conjuntura política no Estado e do Brasil.

Na ocasião, ela defendeu a formação de uma unidade entre as forças do campo progressista para fortalecer a campanha do ex-presidente Lula, pré-candidato pelo PT, e destacou a importância do ex-governador nessa construção, apesar de ter sido uma oposição à esquerda ao governo dele.

"Sou pré-candidata pelo Psol, um partido que está no campo de oposição à esquerda, tanto da governadora Izolda (Cela) como foi do ex-governador Camilo Santana, mas que compreende que essa oposição é responsável, que diz em quais os cenários que a gente tem que avançar", destacou.

Nesta terça (12), por meio das redes sociais, o governador também comentou a reunião com a pré-candidata, ressaltando que o diálogo foi feito com respeito e transparência.

"Estive reunido ontem com a pré-candidata ao Governo do Estado pelo Psol, Adelita Monteiro. Conversamos sobre o cenário político no Ceará e no Brasil. O diálogo, com respeito e transparência, é sempre muito importante", informou.

Pré-candidatos

Além de Adelita, o deputado federal licenciado Capitão Wagner (União) também é pré-candidato de oposição ao Governo do Estado. No campo governista, os nomes colocados pelo PDT são do deputado federal Mauro Filho, do presidente da Assembleia, Evandro Leitão, do ex-prefeito Roberto Cláudio e da governadora Izolda Cela.

Os dois últimos protagonizam uma dualidade interna e externa sobre quem deve ser o escolhido.