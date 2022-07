Posse de aprovados em concurso da AL-CE será no dia 26 de julho, anuncia Evandro Leitão

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), deputado Evandro Leitão (PDT), anunciou, nesta sexta-feira (15), a data de posse dos 100 candidatos aprovados no certame do Parlamento Estadual. A cerimônia está marcada para o dia 26 de julho, às 10h, no auditório Deputado Murilo Aguiar, na sede da Casa.

"Nós já convocamos os 100 novos servidores aprovados e a posse será no próximo dia 26 de julho", comunicou Evandro ao citar o balanço dos trabalhos da Casa.

O resultado do concurso foi divulgado no dia 10 de março. Ao todo, o certame conta com 100 vagas, sendo 70 de nível superior e 30 de nível médio. Os candidatos já foram nomeados e agora serão empossados.

As remunerações dos novos servidores variam entre R$ 2.200, para nível médio, e R$ 4.500, para nível superior. Mais de 30 mil pessoas se inscreveram no concurso, que foi realizado em dezembro de 2021.