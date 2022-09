Por unanimidade, TRE-CE rejeita pedido de suspeição apresentado por Tasso contra magistrado da Corte

Por unanimidade, cinco magistrados do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) rejeitaram o pedido de suspeição contra o juiz Francisco Érico Carvalho Silveira em matérias envolvendo o PSDB nas eleições. O recurso havia sido impetrado pelo senador Tasso Jereissati (PSDB).

O magistrado foi o relator do processo que decidiu pela manutenção da neutralidade do PSDB no pleito deste ano para o Governo e o Senado. Essa posição da sigla foi definida em uma controversa convenção realizada pela legenda atualmente federada com o Cidadania, sob o comando de Chiquinho Feitosa (PSDB).

Com a decisão do magistrado, a federação PSDB/Cidadania não teve como aglutinar seu tempo na propaganda eleitoral do rádio e da televisão à chapa do PDT. Dias depois, o pleno do TSE deliberou pela neutralidade do grupo.

Suspeição

Ao recorrer, Tasso apontou que o relator Ercio Carvalho tem relações estreitas com Chiquinho Feitosa, então presidente do PSDB e que teria sido beneficiado com a decisão.

"Acordam os membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em rejeitar a presente exceção de suspeição, em face do juiz deste Tribunal, Francisco Érico Carvalho Silveira, nos termos do voto do Relator", decidiram os magistrados.

Votaram em consonância com o Raimundo Deusdeth Rodrigues Júnior os magistrados: George Marmelstein Lima, Roberto Soares Bulcão Coutinho, David Sombra Peixoto e Raimundo Nonato Silva Santos. A juíza Kamile Moreira Castro declarou-se impedida.

