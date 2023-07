PontoPoder Cafezinho: saiba como foi a posse de Cid na presidência do PDT-CE e os rumos do partido

No novo episódio da novela do PDT do Ceará, o senador Cid Gomes foi empossado como presidente da sigla no Estado. A troca de comando da legenda e os rumos do partido para as eleições de 2024 são tema do episódio #94 do PontoPoder Cafezinho deste sábado (15).





A chegada de Cid ao comando do partido, na última quinta-feira (13), ocorreu após uma queda de braço com o deputado federal André Figueiredo, presidente nacional e estadual da legenda.

Aliados do senador e do parlamentar chegaram a trocar farpas, mas o impasse acabou com Cid e André firmando um acordo: o senador comanda o partido interinamente até o fim do ano e promete apoiar a candidatura do deputado na nova eleição para a presidência do PDT Ceará, a ser realizada no fim do ano.

O podcast traz ainda entrevistas com os dois políticos.

A apresentação e edição desta edição do PontoPoder Cafezinho é do editor e colunista de Política do Diário do Nordeste, Wagner Mendes.

Os repórteres Igor Cavalcante e Ingrid Campos são os convidados da semana.

OUÇA NO SEU TOCADOR FAVORITO

Spotify

Deezer

Google Podcast

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil