PontoPoder Cafezinho: Quais os caminhos políticos para conter a onda de violência nas escolas?

Duas crianças de nove anos de idade foram feridas em um ataque a uma escola municipal na zona rural de Farias Brito, no interior do Ceará. A ação violenta aconteceu na última quarta-feira (12) e foi confirmada pela prefeitura do município.

Infelizmente esse triste episódio não foi caso isolado.

Na semana anterior, uma creche foi alvo de ataque em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Quatro crianças foram mortas e cinco ficaram feridas.

As notícias de violência escolar estão cada vez mais frequentes. A sociedade civil e a classe política se movimentam para tentar encontrar uma solução.

Na edição #80 do PontoPoder Cafezinho, vamos abordar as reações do Poder Público para conter a onda de violência em ambiente escolar.

O programa deste sábado (15) traz as ações anunciadas pelos ministros Camilo Santana e Flávio Dino, além das reflexões do deputado estadual Renato Roseno (Psol), que estuda o assunto há mais de 20 anos.

A condução do Podcast é do editor e colunista de política do Diário do Nordeste, Wagner Mendes.

ENTREVISTA COM RENATO ROSENO

