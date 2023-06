PontoPoder Cafezinho: Prefeitos à espera de Cid e Camilo para definir rumo partidário

O episódio #88 do PontoPoder Cafezinho deste sábado (10) traz entrevistas com prefeitos cearenses sobre as expectativas partidárias para as eleições do ano que vem.

Prefeitos revelaram ao podcast que aguardam sinalização do senador Cid Gomes (PDT) e do ministro Camilo Santana (PT) para as definições – o que deixa ainda mais clara a força política das duas lideranças atualmente.

Não há pressa para as trocas de partidos porque as eleições só ocorrerão em outubro do ano que vem, mas as conversas e convites já existem de forma explícita.

Participa do episódio o repórter de política, Igor Cavalcante, que realizou as entrevistas com os gestores. A apresentação, produção e edição é do colunista e editor de política, Wagner Mendes.

