PontoPoder Cafezinho: os nomes, as alianças e os bastidores da corrida eleitoral em Maracanaú

O episódio #77 do podcast PontoPoder Cafezinho deste sábado (25) traz as primeiras movimentações da corrida eleitoral em Maracanaú. A cerca de um ano e meio das eleições municipais, nomes já são anunciados como pré-candidatos.

A oposição se articula para tentar desbancar o grupo liderado pelo atual prefeito Roberto Pessoa (União) que governa uma das cidades mais importantes do Estado há quase duas décadas.

Tivemos uma semana agitada com falas do prefeito e de deputados que se colocam como pré-candidatos. Na Assembleia Legislativa os ânimos já começam a aflorar.

Participam da edição do PontoPoder os colunistas e editores de política do Diário do Nordeste, Wagner Mendes e Jéssica Welma, além da repórter Luana Barros.

