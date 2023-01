PontoPoder Cafezinho: Os desafios de Elmano para a gerência das prioridades na saúde

O episódio #69 do podcast PontoPoder Cafezinho desta sexta-feira (27) traz os informações sobre as demandas da saúde que recaem sobre o governador Elmano de Freitas (PT). Ainda na campanha, o petista apontou a área como prioritária para a sua gestão.

O Ministério da Saúde liberou um repasse de R$ 600 milhões a estados e municípios brasileiros, para a realização de mutirões de cirurgias agendadas, consultas e exames no Sistema Único de Saúde (SUS). O valor proporcional vai ajudar o governador a da andamento às políticas do mandato.

Na edição do programa, a editora e colunista Dahiana Araújo aborda como devem ser gerenciadas as cirurgias eletivas, os hospitais regionais e o tratamento contra o câncer no Estado. A apresentação do podcast é do editor e colunista do Diário do Nordeste, Wagner Mendes.

O podcast PontoPoder Cafezinho discute os principais assuntos da cobertura política cearense e nacional, sempre nas manhãs das sextas-feiras.

O conteúdo pode ser acessado pelos aplicativos de streaming como Deezer e Spotify ou na sua plataforma preferida de podcasts.

