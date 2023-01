PontoPoder Cafezinho: Os desafios de Elmano para a criação de emprego e investimentos no Ceará

O episódio #68 do PontoPoder Cafezinho, que vai ao ar nesta sexta-feira (20), retoma a série de abordagens sobre áreas importantes para o governo Elmano de Freitas (PT) e foca na gestão da economia cearense.

À frente da Secretaria da Fazenda (Sefaz) está Fabrízio Gomes que, até então, era secretário-executivo do Tesouro Estadual e de Metas Fiscais da pasta. Ele assume o desafio de suceder Fernanda Pacobahyba no cargo, que rejeitou a recondução para ser nomeada chefe do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O podcast vai analisar qual deve ser a política econômica adotada por Fabrízio nos próximos quatro anos do governo Elmano. A expectativa, até o momento, é que ele mantenha o mesmo padrão de gestão.

Além disso, vai abordar o avanço da indústria do hidrogênio verde no Estado, grande aposta para os próximos anos, em consonância a outras políticas de aquecimento do comércio do Ceará. Os jornalistas do Diário do Nordeste também comentarão sobre projetos de criação de emprego.

Participa deste debate, o repórter de economia Samuel Quintela. A apresentação é do editor e colunista Wagner Mendes.

O podcast PontoPoder Cafezinho discute os principais assuntos da cobertura política cearense e nacional, sempre nas manhãs das sextas-feiras. O conteúdo pode ser acessado pelos aplicativos de streaming como Deezer e Spotify ou na sua plataforma preferida de podcasts.

