PontoPoder Cafezinho: Os desafios da governabilidade e o futuro da segurança com Elmano de Freitas

O episódio #66 do PontoPoder Cafezinho, que vai ao ar nesta sexta-feira (6), inicia uma série de abordagens sobre áreas importantes para o governo Elmano de Freitas (PT).

Sucessor de Camilo Santana no Palácio do Abolição, o petista Elmano tem o desafio de manter uma boa interlocução com o PDT na Assembleia Lelislativa após o racha na campanha eleitoral, e também de reduzir os números de homicídio no Estado.

Neste primeiro episódio, política institucional e segurança pública são analisados pelos jornalistas do Diário do Nordeste.

Participam deste debate, o repórter de política, Igor Cavalcante, e o editor de Segurança, Emerson Rodrigues. A apresentação é do editor e colunista Wagner Mendes.

O podcast PontoPoder Cafezinho discute os principais assuntos da cobertura política cearense e nacional, sempre nas manhãs das sextas-feiras. O conteúdo pode ser acessado pelos aplicativos de streaming como Deezer e Spotify ou na sua plataforma preferida de podcasts.

OUÇA NO SEU TOCADOR FAVORITO

Spotify

Deezer

Google Podcasts

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil