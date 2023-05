PontoPoder Cafezinho: o que se sabe sobre a cassação da chapa do PL no Ceará

O episódio #85 do PontoPoder Cafezinho deste sábado (20) traz os bastidores do julgamento no TRE-CE que pode cassar o mandato de quatro deputados estaduais do PL na Assembleia Legislativa do Ceará.

Denúncias apontam que o partido registrou de forma irregular as candidaturas de pelo menos duas mulheres à chapa de deputada estadual. Ambas disseram em julgamento que não autorizaram o PL a lançá-las como candidatas. Fato que motivou a provocação na Justiça Eleitoral.

A Corte começou a julgar o caso envolvendo a chapa do PL na segunda-feira (15). O julgamento acabou suspenso porque os juízes irão se debruçar sobre a participação do presidente do partido, prefeito Acilon Gonçalves, no caso. O debate é se o dirigente pode ser punido com a inelegibilidade ou não.

Participam do episódio o colunista de política Inácio Aguiar e a repórter de política, Luana Barros. A apresentação, produção e edição é do colunista e editor de política, Wagner Mendes.

OUÇA NO SEU TOCADOR FAVORITO

Spotify

Deezer

Google Podcasts

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil