PontoPoder Cafezinho: O que se sabe do mistério dos prefeitos 'desaparecidos' no Ceará

O episódio #76 do PontoPoder Cafezinho deste sábado (18) aborda a suposta vacância nos cargos de prefeito nas cidades de Limoeiro do Norte e Tianguá, no Ceará.

O colunista Inácio Aguiar publicou nesta semana os casos que vêm sendo investigados pelo Ministério Público. A principal suspeita é que os gestores estejam sendo substituídos por pessoas próximas ou familiares na administração da cidade.

De forma terceirizada, aliados dos prefeitos José Maria Lucena (PSB), de Limoeiro, e Luiz Menezes (PSD), de Tianguá, negam interferência na prefeitura e garantem que os gestores estão trabalhando normalmente.

À imprensa, no entanto, as prefeituras oficialmente não se pronunciaram sobre o caso.

Nesta edição do PontoPoder Cafezinho, os jornalistas Wagner Mendes, Ingrid Campos e Luana Barros comentam as últimas informações sobre o caso.

O podcast PontoPoder Cafezinho sempre nas manhãs de sábado. O conteúdo pode ser acessado pelos aplicativos de streaming como Deezer e Spotify ou na sua plataforma preferida de podcasts.

OUÇA NO SEU TOCADOR FAVORITO

Spotify

Deezer

Google Podcasts

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil