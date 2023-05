PontoPoder Cafezinho: o que pensa a classe política sobre a filiação de Evandro Leitão ao PT

A edição #83 do PontoPoder Cafezinho, que vai ao ar neste sábado (6), traz a opinião da classe política sobre o convite ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão, para se filiar ao PT.

Os repórteres de política do Diário do Nordeste, Alessandra Castro e Felipe Azevedo, estiveram na Assembleia Legislativa e Câmara Municipal de Fortaleza, respectivamente, para ouvir os parlamentares sobre o assunto.

O próprio Evandro também fala sobre a investida petista ao nome dele pensando nas eleições municipais de 2024.

Participa do episódio o repórter Igor Cavalcante. A apresentação, produção e edição é do colunista e editor de política do Diário do Nordeste, Wagner Mendes.

OUÇA NO SEU TOCADOR FAVORITO

Spotify

Deezer

Google Podcasts

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil