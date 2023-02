PontoPoder Cafezinho: O primeiro teste do governo Elmano no parlamento

O episódio de número #72 do podcast PontoPoder Cafezinho desta sexta-feira (17) aborda o primeiro teste do governador Elmano de Freitas (PT) à frente do Palácio da Abolição.

Nesta semana, um pacote político-administrativo foi enviado à Assembleia Legislativa para análise e votação. Em meio ao impasse entre o governo e parte do PDT – que tem a maior bancada na Alece –, havia uma expectativa sobre como a Casa reagiria à mensagem governista.

Com todos os projetos aprovados pelos deputados estaduais no primeiro teste do governador, a edição do podcast traz os bastidores da votação da última quarta-feira (15), que teve uma longa sessão parlamentar iniciada às 9h e que só encerrou depois das 21h.

Participam da edição do PontoPoder os colunistas e editores de política do Diário do Nordeste, Wagner Mendes e Jéssica Welma, além do repórter Igor Cavalcante.

