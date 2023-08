PontoPoder Cafezinho: O fim da 'legítima defesa da honra' como argumento que inocenta feminicídio

A edição #97 do PontoPoder Cafezinho deste sábado (5) traz uma discussão que marcou a semana a nível nacional: o fim da tese da legítima defesa da honra. A decisão unânime do Supremo Tribunal Federal (STF) foi considerada histórica.

No julgamento, os ministros seguiram o relator Dias Toffoli, entendendo que o uso da tese, em situações de assassinato de mulheres por companheiros, contraria os princípios constitucionais da dignidade humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero.

A interpretação jurídica que punia mulheres vítimas de violência ficou agora no passado. O programa traz um debate com a participação de especialistas na discussão.

A apresentação e edição do PontoPoder Cafezinho é do editor e colunista de Política do Diário do Nordeste, Wagner Mendes.

A repórter Luana Barros é a convidada da semana.

