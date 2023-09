PontoPoder Cafezinho: Largada para 2024, guerra no PDT e Lula no Ceará

O episódio #101 do PontoPoder Cafezinho deste sábado (2) discute os últimos acontecimentos da corrida eleitoral em Fortaleza para 2024, com a entrevista exclusiva da deputada federal Luizianne Lins (PT) à Live PontoPoder e o anúncio de desfiliação de Evandro Leitão ao PDT.

O programa também discute os desgastes internos no PDT e as possibilidades de disputa judicial por conta do mandato do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

A apresentação, produção e edição do PontoPoder Cafezinho é do editor e colunista de Política do Diário do Nordeste, Wagner Mendes.

Os convidados da semana são a editora e colunista de política do Diário do Nordeste, Jéssica Welma e o repórter de política, Igor Cavalcante.

