PontoPoder Cafezinho: fim da gestão Ivo e a corrida pela sucessão do irmão de Ciro e Cid em Sobral

A eleição ainda está longe, a cerca de um ano e meio, mas as primeiras movimentações para definir quem irá suceder o prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), já começaram no município. O único dos irmãos Ferreira Gomes atualmente com mandato no Executivo, Ivo foi reeleito em 2020 e agora tentará colocar um aliado no comando da Cidade. A disputa é o tema do episódio #78 do podcast PontoPoder Cafezinho deste sábado (1º).

Vários nomes já são cotados por eleitores e parlamentares de Sobral para assumir a cadeira do pedetista, entre eles o da vice-prefeita, Christianne Coelho (PT), o do chefe do Gabinete de Ivo, David Duarte, e até o da ex-governadora e atual secretária-executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela (sem partido).

Na oposição o cenário é mais definido. O deputado federal Moses Rodrigues (União) e o deputado estadual Oscar Rodrigues (União) são os mais cotados para encabeçar a chapa oposicionista. A dupla, inclusive, já começou a conversar com aliados e atrair novos apoios, de olho no pleito de outubro do próximo ano.

Participam da edição do PontoPoder o colunista de política do Diário do Nordeste, Inácio Aguiar, além do repórter Igor Cavalcante. A apresentação é do editor e colunista de política, Wagner Mendes.

