PontoPoder Cafezinho: Elmano, PDT e oposição: bastidores da posse dos novos deputados estaduais

O episódio de número #70 do podcast PontoPoder Cafezinho desta sexta-feira (3) traz os bastidores da posse dos 46 deputados estaduais na quarta-feira (1°) e as primeiras movimentações do ano no Parlamento estadual.

A posse não ocorreu apenas no Ceará. Os deputados federais e senadores eleitos em 2022 tomaram posse nos parlamentos.

Nas três Casas, o cenário tem mudanças significativas. Há novas caras, novas lideranças e uma expectativa de pautas importantes a serem apreciadas logo neste começo de ano.

Além da posse, a sessão, que abriu o ano no Poder Legislativo, registrou a eleição da Mesa Diretora da Casa, confirmando a recondução do presidente da Alece, Evandro Leitão (PDT).

Na edição do programa, o editor e colunista Wagner Mendes recebe os repórteres de política do Sistema Verdes Mares, Igor Cavalcante e Luana Barros.

O podcast PontoPoder Cafezinho discute os principais assuntos da cobertura política cearense e nacional, sempre nas manhãs das sextas-feiras.

O conteúdo pode ser acessado pelos aplicativos de streaming como Deezer e Spotify ou na sua plataforma preferida de podcasts.

