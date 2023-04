PontoPoder Cafezinho: Denúncia de corrupção, assédio, homicídio e as prisões de prefeitos no Ceará

O episódio #82 do Podcast PontoPoder Cafezinho deste sábado (29) traz três casos de prefeitos presos durante o mandato no Ceará. Casos que repercutiram em todo o Estado, inclusive em âmbito nacional.

A edição do programa relembra os casos de Uruburetama e Granjeiro, além de abordar o mais recente: Pacatuba.

Para relembrar:

Uruburetama

Médico ginecologista, o então prefeito de Uruburetama, José Hilson de Paiva, gravou dezenas de vídeos de mulheres enquanto realizava atendimentos de rotina. Durante os supostos tratamentos, ele praticava crimes sexuais em duas cidades cearenses.

O Sistema Verdes Mares teve acesso a 63 vídeos, feitos pelo próprio prefeito, de 23 mulheres. Desses, 46 mostram condutas médicas irregulares e abusos sexuais cometidos contra as pacientes. Cerca de 17 mulheres diferentes foram identificadas como vítimas do ginecologista, sendo 12 em Cruz e cinco em Uruburetama.

Granjeiro

Na véspera de Natal em 2019, o prefeito de Granjeiro, João Gregório Neto, o 'João do Povo', foi morto a tiros enquanto fazia uma caminhada nas proximidades de casa. Dias depois, o vice-prefeito, Ticiano da Fonseca Félix, o 'Ticiano Tomé', e o pai dele, Vicente Félix de Sousa, o 'Vicente Tomé' foram indiciados por homicídio. Na época, os dois foram presos preventivamente na Operação Granjeiro.

O diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI Sul), delegado Ricardo Pinheiro, conta que 'Ticiano Tomé' foi preso em Fortaleza. Ao ver os policiais, o prefeito tentou fugir e se desfez de aparelho celular e da chave de um veículo, mas acabou capturado metros depois. Ele também foi afastado do cargo público, por decisão da Justiça Estadual. O presidente da Câmara Municipal, Luiz Márcio Pereira, precisou assumir a Prefeitura.

Pacatuba

A prisão do prefeito de Pacatuba, Carlomano Marques (MDB), e da metade de secretariado deixou um clima de incertezas na cidade com os desfalques de quadros na administração pública.

Logo no primeiro dia da operação Polímata, foram 23 mandados de prisão contra gestores e pessoas ligadas à administração do município. As investigações apontam irregularidades em contratos de R$ 19 milhões, celebrados sem exigência de licitação, em suposto esquema de lavagem de dinheiro.

Programa

Participam do episódio a repórter da TV Verdes Mares, Kilvia Muniz, e a repórter do Diário do Nordeste, Luana Barros. A apresentação é do editor e colunista de política, Wagner Mendes.

OUÇA NO SEU TOCADOR FAVORITO

Spotify

Deezer

Google Podcasts