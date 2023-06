PontoPoder Cafezinho: De olho em 2024, partidos disputam filiações de prefeitos no Ceará

O episódio 87# do PontoPoder Cafezinho deste sábado (3) traz as últimas informações sobre a troca de partidos por prefeitos do Ceará.

Legendas governistas disputam a filiação de gestores municipais com o objetivo de conquistar o protagonismo estadual.

As mais recentes legendas que integraram a base do governador Elmano de Freitas (PT) estão a todo vapor na busca de se fortalecer para a disputa eleitoral do ano que vem.

Participam do episódio a colunista e editora de política Jéssica Welma e o repórter de política, Igor Cavalcante. A apresentação, produção e edição é do colunista e editor de política, Wagner Mendes.

OUÇA NO SEU TOCADOR FAVORITO

Spotify

Deezer

Google Podcasts