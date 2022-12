PontoPoder Cafezinho: Cota de gênero pode cassar chapa do PL no Ceará

A edição #61 do Podcast PontoPoder Cafezinho, que vai ao ar nesta sexta-feira (2), trata da possível cassação da chapa do PL eleita para a Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) em outubro.

Na fase de instrução processual, o caso indica uma suposta fraude à cota de gênero nas eleições deste ano.

Neste episódio, jornalistas do Diário do Nordeste falam sobre os interessados no julgamento do pedido de cassação pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), que pode abrir vagas para outros partidos no Legislativo.

O programa é apresentado pelo jornalista Wagner Mendes – editor e colunista de política do Sistema Verdes Mares – e tem como convidado o colunista Inácio Aguiar, além da advogada Raquel Machado, professora de Direito Eleitoral da UFC.

O PontoPoder Cafezinho continua a cobertura política, sempre nas sextas-feiras. O conteúdo pode ser acessado pelos aplicativos de streaming como Deezer e Spotify ou na sua plataforma preferida de podcasts.

