PontoPoder Cafezinho: Cid x Ciro, o que dizem os irmãos diante da crise interminável no PDT

O episódio #111 do PontoPoder Cafezinho deste sábado (11) faz um balanço da semana que foi decisiva para o PDT Ceará. De um lado, o senador Cid Gomes (PDT), que acabou destituído do diretório do Estado, do outro, a ala liderada por seu irmão, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que usou a força da Executiva nacional para limitar a influência de Cid na legenda.

Na quinta-feira (9), Cid comentou sobre a atual situação dele e de seus aliados no partido. Ele também revelou planos para o futuro.

Nesta sexta-feira (10), foi a vez de Ciro falar sobre as movimentações no partido e de suas mágoas com o irmão.

A apresentação e edição do PontoPoder Cafezinho é do editor e colunista Wagner Mendes, que recebeu o repórter Igor Cavalcante para comentar sobre os últimos fatos envolvendo o PDT Ceará.

