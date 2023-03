PontoPoder Cafezinho: Após morte de Yanny, grupos opostos já disputam comando da Câmara de Juazeiro

O episódio de número #75 do podcast PontoPoder Cafezinho deste sábado (11) aborda os impasses no Legislativo Municipal de Juazeiro do Norte após a morte da vereadora Yanny Brena (PL), que era presidente da Casa. Passado o luto oficial de 7 dias, o Parlamento da cidade se divide em dois grupos que querem ocupar a vaga deixada pela médica e deter o comando da Câmara.

Yanny foi encontrada morta no dia 3 deste mês, dentro da própria casa, ao lado do namorado Rickson Pinto. A suspeita da polícia é que ela tenha sido assassinada pelo companheiro, que se matou em seguida. Assim, a hipótese principal é de feminicídio seguido por suicídio.

Com a morte de Yanny, o 1º vice-presidente da Casa, vereador Raimundo Júnior (MDB), que está como presidente de forma interina, decretou luto de 7 dias. Com isso, a Câmara de Juazeiro do Norte não realizou sessões nessa última semana.

Com a volta dos trabalhos a partir de segunda (13), dois parlamentares de grupos opostos têm se organizado para pleitear a presidência da Mesa Diretora: Beto Primo (PSDB) e Capitão Vieira (PTB).

Como a vaga foi perdida, o Regimento Interno da Casa estabelece a realização de novas eleições para a presidência. No entanto, o documento não fala em qual contexto será realizada uma nova eleição.

Em outro artigo, no 58º, o Regimento determina que o primeiro vice-presidente deve substituir o presidente "no exercício de suas funções, quando impedido ou ausente", mas não fala sobre a vacância do cargo. Assim, o Jurídico da Casa está analisado a situação e deve emitir um parecer na próxima semana. A tese mais forte é que uma nova eleição seja convocada, em data ainda a ser divulgada.

Em meio a isso, forças políticas juazeirenses se dividem para tentar fazer um sucessor no Legislativo. Os jornalistas Wagner Mendes, Ingrid Campos e Felipe Azevedo conduzem a discussão do assunto que tem tomada conta da pauta política do Cariri e repercutido no Ceará.

O conteúdo pode ser acessado pelos aplicativos de streaming como Deezer e Spotify ou na sua plataforma preferida de podcasts.

OUÇA NO SEU TOCADOR FAVORITO

Spotify

Deezer

Google Podcasts