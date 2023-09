PontoPoder Cafezinho: Aliança com Sarto, desafios e estratégias do PSDB para 2024 no Ceará

O episódio #105 do PontoPoder Cafezinho deste sábado (30) traz uma análise dos rumos do PSDB nas eleições de 2024. O partido, agora sob o comando do vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, passa por um processo de reformulação no Ceará.

O vice-prefeito concedeu entrevista à Live PontoPoder na quinta-feira (28) e deu indicativos de como deverá ser feita essa reconstrução da legenda.

Élcio disse que o partido se manterá na oposição ao Governo do Estado e que o debate no Ceará será nessa perspectiva. O vice-prefeito também negou que a indicação para que ele saísse candidato na chapa de José Sarto em 2020 tenha sido de Camilo Santana. Segundo ele, foi de Ciro Gomes.

A apresentação, produção e edição do PontoPoder Cafezinho é do editor e colunista de Política do Diário do Nordeste, Wagner Mendes. O convidado da semana é o repórter de política do Diário do Nordeste, Igor Cavalcante.

Entrevista à Live PontoPoder