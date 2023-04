Policial penal que matou tesoureiro do PT vai a júri popular

A defesa de Jorge Guaranho, policial penal que matou Marcelo Arruda, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (PT), em Foz do Iguaçu em julho do ano passado, desistiu de um recurso que havia protocolado no Tribunal de Justiça do Paraná. Com a decisão, comunicada nesta sexta-feira (28), o caso será levado a júri popular.

De acordo com informações do portal Uol, a expectativa é que o julgamento do agente seja realizado neste ano na cidade onde ocorreu o crime.

O advogado de Guaranho afirmou que a decisão foi tomada por estar "confiante em sua inocência, o que certamente será reconhecido na plenária do júri".

Já a defesa de Marcelo Arruda diz esperar que "seja feita a Justiça, e que seja célere". "Que o júri ocorra ainda neste ano, com decisão condenatória contra aquele que está sendo acusado de assassinato no principal crime político nos últimos anos no Brasil".

O júri popular é o tribunal em que cidadãos, previamente alistados, decidem sobre a culpabilidade ou não dos acusados, acerca de crimes dolosos contra a vida.

RELEMBRE O CRIME

Marcelo Aloizio de Arruda tinha acabado de completar 50 anos de idade quando, em sua própria festa de aniversário, foi assassinado a tiros pelo policial penal federal Jorge Guaranho, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, na madrugada do dia 10 de julho de 2022.

A festa tinha como tema o PT. O servidor foi levado ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos, deixando esposa e quatro filhos.

Guaranho chegou ao local do com uma arma de fogo nas mãos e aos gritos de "aqui é Bolsonaro". Após ser atingido, a vítima reagiu e atirou no agente, que foi socorrido para o hospital, e sobreviveu.

O atirador está preso e vai a júri popular por homicídio duplamente qualificado.