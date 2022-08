Podemos anuncia apoio ao palanque de Capitão Wagner no Ceará

Na reta final das convenções partidárias, o pré-candidato ao Governo do Ceará, Capitão Wagner (União), recebeu o apoio de mais uma sigla, o Podemos. O presidente da legenda no Estado, Fernando Torres, comunicou a decisão ao lado do postulante ao Executivo Estadual.

"Seguindo nossa coerência (...) e na alternância de poder no Ceará, fechamos a coligação e marcharemos juntos com Capitão Wagner", disse Torres.

Arco de aliança

Momentos antes, o Republicanos também anunciou apoio a Wagner para o pleito deste ano. Até esta quinta (4), o político já conseguiu aglutinar seis partidos. Além do União Brasil, ele recebe apoio do PL, Avante, Republicanos, Podemos e Pros.

O candidato aguarda ainda definição do PTB.

