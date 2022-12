Podcast PontoPoder Cafezinho: Nordeste no Governo Lula e a liderança política de Camilo no Ceará

O episódio do podcast PontoPoder Cafezinho desta sexta-feira (22) discute a força dos ex-governadores de estados do Nordeste no Governo Lula e como a confirmação no Ministério da Educação influencia na força política de Camilo Santana (PT) como líder do Ceará.

Na quinta-feira (22), o presidente eleito, Lula, anunciou que Camilo ficará com o comando da Educação. Como falamos aqui em outros episódios, o nome mais cotado há algumas semanas ainda era o da governadora do Ceará, Izolda Cela.

A mudança de ventos começou quando a bancada federal do PT começou a pressionar, nos últimos dias, para que o escolhido fosse o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais.

Então, o nome de Camilo passou a ser uma solução para manter essa influência do Ceará na Educação e acalmar a bancada do PT, que queria um nome do próprio partido.

Participam deste debate, no episódio #64 do PontoPoder Cafezinho, o colunista de política do Sistema Verdes Mares, Inácio Aguiar, o repórter de Política do Sistema Verdes Mares, Igor Cavalcante. A apresentação é da editora e colunista do Diário do Nordeste, Jéssica Welma.

O podcast PontoPoder Cafezinho discute os principais assuntos da cobertura política cearense e nacional, sempre nas manhãs das sextas-feiras.

