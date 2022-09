Podcast PontoPoder Cafezinho está de volta com discussões sobre a política cearense

O poscast PontoPoder Cafezinho retorna, nesta sexta-feira (2), com as discussões sobre a política cearense e a disputa eleitoral no Ceará e no Brasil em 2022. O primeiro episódio de 2022, de número #47, traz a discussão sobre os últimos 30 dias de campanha eleitoral.

Iniciada há apenas 15 dias, a campanha eleitoral já entra em sua reta final, com a votação marcada para o próximo dia 2 de outubro. Com apenas 45 dias para estar nas urnas pedindo voto, qualquer ato pode ser definidor para uma vitória ou uma derrota nas urnas.

Neste episódio de retomada, o colunista de política do Diário do Nordeste, Wagner Mendes, conversa com o repórter do Sistema Verdes Mares, Igor Cavalcante, e com o colunista de política, Inácio Aguiar.

O podcast PontoPoder Cafezinho continua a cobertura política, sempre nas manhãs das sextas-feiras. O conteúdo pode ser acessado pelos aplicatos de streaming como Deezer e Spotify ou na sua plataforma preferida de podcasts.

OUÇA NO SEU TOCADOR FAVORITO

Spotify

Deezer

Google Podcasts

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil