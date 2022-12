PL recorre de multa de R$ 22 milhões aplicada por Moraes: 'irreparáveis prejuízos à agremiação'

O Partido Liberal (PL) recorreu da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que multou em R$ 22,9 milhões a coligação integrante da campanha do presidente Jair Bolsonaro, por litigância de má-fé. De acordo com informações do jornal O Globo, a legenda argumenta, no pedido de revogação da multa apresentado ao TSE, que não teve a intenção de causar qualquer tumulto ao processo eleitoral brasileiro, "muito menos fomentar qualquer tipo de movimento ideológico".

Na última quarta-feira (23), Moraes rejeitou o pedido de verificação extraordinária do resultado das eleições e definiu a multa por identificar, na conduta dos partidos, "litigância de má-fé" – definida como conduta abusiva, desleal ou corrupta realizada com o intuito de prejudicar a parte contrária, para causar tumulto.

No documento, o PL afirma que "independentemente de qualquer discussão acerca do mérito, o pedido de Verificação Extraordinária foi apresentado em decorrência da condição do partido de entidade fiscalizadora – e contribuidora – das eleições, e embasado exclusivamente em dados técnicos constantes de laudo auditoria realizado por profissionais qualificados de entidade especializada", diz o documento.

Bloqueio de contas bancárias do partido

Ainda conforme o partido de Bolsonaro, o TSE bloqueou todas as contas bancárias da legenda, não apenas a que é destinada ao recebimento do fundo partidário.