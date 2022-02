Piso salarial, concursos e tarifa do lixo: veja discurso de Sarto na Câmara Municipal de Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), compareceu à abertura dos trabalhos na Câmara Municipal na manhã desta terça-feira (1º). Ele apresentou à Casa um balanço de sua gestão no primeiro ano de mandato e focou em resultados, sobretudo, nas áreas da saúde, educação, infraestrutura e meio ambiente.

As primeiras palavras do prefeito foram direcionadas aos professores que acompanhavam a sessão legislativa num auditório ao lado do plenário.

Leia mais PontoPoder Servidores da Educação de Fortaleza protestam na Câmara por concurso e aprovação do piso

“Somos a primeira capital do País a acrescentar os 22,24% (de reajuste salarial, totalizando 33,24%). (Os 22,24%) serão pagos de uma só vez. A mensagem está aqui (na Câmara) e vai ser discutida e votada, com efeito retroativo a janeiro”, garantiu o prefeito. Segundo o gestor, esse aumento representa um investimento de R$ 421 milhões oriundos do tesouro municipal. "Graças à saúde financeira da prefeitura, pude fazer", alegou.

Mais cedo, em entrevista coletiva à imprensa, Sarto também comunicou que a Prefeitura estuda realizar concursos públicos para pastas como a Guarda Municipal, a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) e a Secretaria da Educação (SME).

"Devemos estar terminando esse plano para só depois, com muita responsabilidade, anunciar quantitativos (de vagas), datas", afirmou. A demanda é uma das mais urgentes da categoria de professores.

Taxa do lixo



Na coletiva, Sarto também foi questionado sobre o andamento do projeto municipal que cria o Programa de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos da Capital e que prevê uma cobrança pela coleta domiciliar do lixo.

"Nossa ideia é um projeto muito ousado. Não é apenas taxa do lixo. É uma política global de manejo de resíduos que tem a ver, inclusive, com uma política de rearborização de Fortaleza", comentou o prefeito.

Legenda: Sarto opinou sobre a taxação da coleta do lixo: "um detalhe". Foto: Fabiane de Paula

Sem dizer ainda quanto deve custar a nova tarifa aos contribuintes, uma vez que o projeto segue em discussão interna na Prefeitura, Sarto se referiu a ela como "um detalhe" dentro de um objetivo maior. "Cobrem ao longo do mandato. Vão perceber que essa tarifa é um detalhe", afirmou.

Dose de reforço contra a Covid-19



Já em seu discurso na tribuna, o prefeito chamou atenção para os faltosos à aplicação da dose de reforço de vacinas contra a Covid-19.

"Até a semana passada, eram quase 380 mil as pessoas que foram agendadas e que deixaram de receber suas doses de reforço. Aproveito minha fala e faço um apelo encarecido para quem já tem quatro meses que tomou a primeira ou a segunda dose. Podem procurar o Centro de Eventos sem marcação", pediu.

Volta às aulas



De acordo com o prefeito, a volta às aulas presenciais na rede municipal de ensino está sendo discutida pelo Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid-19, que se reúne semanalmente às sextas-feiras.

"Temos, hoje, uma redução da transmissibilidade da Covid-19 pela Ômicron. E temos a fase terminal do ciclo da Influenza, que é outro tipo de gripe. Então, a gente está vendo que, epidemiologicamente, é propício o retorno às aulas", pontuou.

Contudo, a questão segue em análise pelo corpo técnico da Prefeitura e do Estado.

Plano Diretor



Uma dos projetos mais importantes a serem discutidos pela Câmara Municipal este ano é o Plano Diretor de Fortaleza, que está desatualizado desde 2019.

De acordo com Sarto, o núcleo gestor que coordena o plano foi instituído na semana passada. "A regra é priorizar periferia e sustentabilidade", afirmou. Questionado pelo Diário do Nordeste sobre a necessidade de participação social na estruturação do documento, o prefeito disse somente que "esses anseios já estão pulsando na cidade" e que, "a rigor, por setores ou não, a gente já sabe o que se espera".