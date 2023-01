Piso do magistério: uma em cada três prefeituras anunciou reajuste no CE; Fortaleza avalia aumento

Pelo menos 67 municípios cearenses já anunciaram o reajuste dos professores para 2023. A decisão atende a uma portaria do Ministério da Educação, assinada pelo titular da pasta, Camilo Santana (PT). O petista assinou o documento, no último dia 16 de janeiro, determinando o piso de 14,95%.

Os dados são de um levantamento da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce). Conforme os dados coletados pela entidade, em 66 cidades o percentual de aumento dos professores foi de 14,95% ou mais.

Em 31 cidades, os percentuais de aumento ficaram acima do estipulado pela Lei do Piso. A maioria deles arredondou o índice para 15%. Em apenas uma localidade, Eusébio, foi aplicado 14,81%. Já em Paraipaba o aumento salarial anunciado foi de 16%, o mais alto até agora.

O levantamento da Fetamce toma como base informações repassadas por sindicatos filiados à entidade sindical estadual, além de contar com o apoio de dirigentes das seções regionais da Federação.

PREFEITURA DE FORTALEZA

Em Fortaleza, os professores aprovaram, na última quinta-feira (26), a paralisação das atividades até que o reajuste seja anunciado pelo prefeito José Sarto (PDT).

Ainda na quinta-feira, o prefeito disse que está avaliando a possibilidade do reajuste. “Tenho me reunido com a secretária da Educação, Dalila Saldanha, e também com a secretária das Finanças, Flávia Teixeira, para realizar estudos considerando o reajuste no piso salarial da categoria anunciado pelo Ministério da Educação”, escreveu nas redes sociais.

“Diante de todas as demonstrações do nosso reconhecimento ao trabalho da categoria, espero que prevaleça o bom senso e o diálogo, como caminho para que não se prejudique o calendário escolar nem a qualidade do ensino de Fortaleza. Nosso propósito é construir conjuntamente uma solução que garanta o reconhecimento dos trabalhadores, respeitando os limites da lei de responsabilidade fiscal”, acrescentou.

LISTA DE MUNICÍPIOS QUE ANUNCIARAM REAJUSTE PARA O MAGISTÉRIO:

Abaiara — 15%

Acaraú — 14,95%

Amontada — 15%

Aquiraz — 14,95%

Aracati — 14,95%

Aratuba — 15%

Assaré — 15%

Barroquinha — 14,95%

Baturité — 15%

Bela Cruz — 14,95%

Boa Viagem — 15%

Brejo Santo — 15%

Capistrano — 15%

Cariré — 15%

Caririaçu — 15%

Carnaubal — 15%

Catunda — 14,95%

Caucaia — 14,95%

Coreaú — 15%

Croatá — 14,95%

Deputado Irapuan Pinheiro — 15%

Eusébio — 14,81%

Fortim — 14,95%

Granja — 15%

Granjeiro — 15%

Guaiúba — 14,95%

Hidrolândia — 14,95%

Horizonte — 15%

Iguatu — 15%

Iracema — 15%

Itaitinga — 14,95%

Itatira — 15%

Jaguaretama — 14,95%

Jaguaribara — 14,95%

Jijoca de Jericoacoara — 14,95%

Juazeiro do Norte — 14,95%

Jucás — 14,95%

Limoeiro do Norte — 14,95%

Madalena — 14,95%

Mauriti — 15%

Milhã — 14,95%

Missão Velha — 14,95%

Monsenhor Tabosa — 14,95%

Mucambo — 14,95%

Mulungu — 15%

Nova Russas — 14,95%

Ocara — 15%

Orós — 15%

Pacujá — 15%

Palhano — 15%

Paraipaba — 16%

Pedra Branca — 14,95%

Penaforte — 15%

Piquet Carneiro — 14,95%

Quiterianópolis — 14,95%

Quixadá (parcelado) — 15%

Quixeramobim — 14,95%

Quixeré — 14,95%

Reriutaba — 15%

São Benedito — 15%

São Gonçalo do Amarante — 15%

Tarrafas — 14,95%

Tauá — 14,95%

Trairi — 14,95%

Umirim — 14,95%

Varjota — 14,95%