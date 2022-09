PGR solicita troca de relator em inquérito sobre declaração falsa de Bolsonaro que liga vacina a HIV

A Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu que o ministro Alexandre de Moraes seja substituído como relator do inquérito que investiga uma fala mentirosa de Jair Bolsonaro, que, no fim de 2021, associou a vacina contra a Covid-19 ao risco de contrair HIV.

A PGR solicitou, no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (5), que Moraes envie o inquérito ao gabinete do ministro Luís Roberto Barroso. As informações são do portal g1.

Conforme a publicação, a PGR afirma que o processo deve ser relatado por Barroso porque Moraes já cuida de outros pedidos de investigação sobre o mesmo tema no Supremo, existindo o risco de "anulação futura" da apuração.

"O presente inquérito versa sobre idênticos fatos de uma das petições distribuídas ao ministro relator Luís Roberto Barroso, o único, portanto, com competência, por prevenção, para averiguar as condutas imputadas ao Presidente da República", afirmou a PGR. Fake news