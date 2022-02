PGE se reúne com procuradores para evitar perda de municípios da região da Ibiapaba para o Piauí

Procuradores municipais da Região da Serra da Ibiapaba se reuniram na terça-feira (15) com membros da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará para tratar do litígio, no qual o Piauí reinvidica direitos políticos sobre terras cearenses. O encontro serviu para acionar juridicamente essas cidades, um esforço que é fruto de uma disputa judicial entre os dois estados, iniciada ainda em 2011.

Participaram da reunião a Procuradora-Geral do Estado, Camily Cruz, e a chefe da representação da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará no Distrito Federal, procuradora Ludiana Rocha.

A ideia é que os municípios da Ibiapaba, como estratégia de proteção, possam entrar com uma petição conjunta para se tornarem "amigos da corte", ou "Amicus Curiare" - expressão em latim que denota colaboração judicial.

Estão envolvidos na petição os municípios de Ipu, Granja, Viçosa do Ceará, Tianguá, Poranga, Ibiapina, Ipueiras, Ubajara, Croatá, São Benedito, Guaraciaba do Norte, Crateús, Carnaubal e Ipaporanga.

Entre os articuladores do encontro estão o deputado estadual Acrísio Sena (PT), que usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), na semana passada, para tratar do assunto. Também participou da reunião a deputada Augusta Brito (PCdoB), que é presidente do Comitê de Estudos de Limtes e Divisas Territoriais da AL-CE.

Essa reunião é um segundo momento, que ocorre após um primeiro encontro realizado ainda no ano passado, no qual os prefeitos da Serra da Ibiapaba se reuniram para tratar do litígio.

Histórico e preocupações

A disputa pelo território que compreende importantes cidades cearenses ganhou contornos jurídicos em 2011, quando o Estado do Piauí recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para decidir sobre o impasse.

Em 2016, a pedido do próprio STF, o Serviço Geográfico do Exército apresentou um relatório preliminar sobre a região, no qual é favorável ao Piauí.

De acordo com análise feita pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), a perícia realizada pelo Exército Brasileiro, em 2016, a pedido do STF, é puramente cartográfica, analisando somente os fatores físicos não contemplando a dimensão social, cultural e de identidade que as populações tecem no território.

Desde 2019, foi autorizada a pesquisa mais aprofundada, com custos arcados pelo Piauí. O valor já está disponibilizado na conta do Exército.

Perícia

O levantamento técnico da área em litígio deve seguir o mesmo padrão que foi usado em 2006/2007 pelo Exército para definir os limites estaduais entre Goiás, Bahia, Tocantins e Piauí: um aerolevantamento da área, em conjunto com a medição de pontos em campos.

A expectativa é que isso seja feito até o ano que vem.