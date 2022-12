PF prende pastor Fabiano Oliveira, apoiador de Bolsonaro acusado de defender intervenção militar

O pastor Fabiano Oliveira, foragido há cinco dias, foi preso nesta segunda-feira (19) enquanto participava de um ato em frente ao 38º Batalhão de Infantaria do Exército em Vila Velha, na Grande Vitória (ES). As informações são do g1.

A confirmação da prisão foi da superintendência da Polícia Federal, que também revelou a participação de Fabiano em um ato de apoiadores de Jair Bolsonaro pedindo intervenção militar no Brasil.

Segundo Eugênio Ricas, superintendente da PF no Espírito Santo, o pastou não reagiu à prisão. "Foi preso pela PF, sem resistência, encaminhado ao DML (Departamento Médico Legal) e entregue ao sistema prisional", disse ao g1.

O religioso era um dos alvos da operação contra apoiadores de Bolsonaro que têm promovido atos antidemocráticos desde o fim do segundo turno das eleições para a presidência do Brasil.

Foragido

Foragido desde a última quinta (15), ele não foi preso por conta da quantidade de pessoas em frente ao batalhão, o que foi analisado pela Polícia Federal como um fator de risco.

Segundo a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) do Espírito Santo, Fabiano Oliveira deu entrada no Centro de Detenção Provisória de Viana, na Grande Vitória.

Além dele, mais três pessoas tiveram a prisão decretada: o vereador de Vitória Armandinho Fontoura (Podemos) e o jornalista Jackson Rangel, dono do site Folha do ES. os dois citados foram presos ainda na quinta-feira.