PF indicia Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e outras pessoas em inquérito da 'Abin paralela'

Além do cearense Camilo Santana, também teriam sido espionados ilegalmente jornalistas e autoridades do Judiciário, do Legislativo e do Executivo, como o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, os ex-presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Maia, e o senador Renan Calheiros (MDB-AL).

Espionagem contra governador do Ceará

Legenda: Palácio da Abolição Foto: Divulgação/Casa Civil

A organização criminosa instalada na Abin teria espionado o ministro da Educação, Camilo Santana, quando ele ainda era governador do Ceará. Segundo divulgado pelo jornal O Globo no ano passado, drones monitoraram o Palácio da Abolição, residência oficial do petista, localizada em Fortaleza, no ano de 2021.

As investigações da PF descobriram que policiais flagraram os dispositivos, operados por integrantes da instituição de inteligência, sobrevoando o endereço onde morava o político, no bairro Meireles.

Na época, a Abin chegou a instaurar um processo administrativo contra dois servidores, suspeitos de envolvimento no episódio, mas o caso acabou sendo arquivado.