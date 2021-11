PF identificou suspeitas de compra de votos nas eleições de Jaguaruana; ninguém foi preso

A Polícia Federal (PF) identificou quatro suspeitas de compra de votos na disputa pela Prefeitura de Jaguaruana, neste domingo (7). Ao todo, 19 pessoas foram ouvidas, mas ninguém foi preso.

O município passou por eleições suplementares neste fim de semana. No pleito, Elias do Sargento (PCdoB) foi eleito com 51,64% dos votos, derrotando Roberto da Viúva (PDT), último prefeito do município.

De acordo com a PF, houve a apreensão de material de propaganda eleitoral e valores em dinheiro. O órgão, no entanto, não informou quanto foi apreendido nem quais materiais foram encontrados pelos agentes.

"Serão instaurados inquéritos policiais para apurar esses fatos e os resultados serão encaminhados à Justiça Eleitoral", informou em nota a assessoria de imprensa da Polícia Federal no Ceará.

Eleição

A eleição suplementar em Jaguaruana foi determinada pela Justiça Eleitoral depois que Roberto da Viúva e a vice-prefeita Flávia Façanha (PSB), eleitos em 2020, tiveram o mandato cassado.

Por unanimidade, o TSE entendeu que ela não se desligou de um cargo comissionado que ocupava como assessora parlamentar na Assembleia Legislativa do Ceará três meses antes das eleições, como determina a legislação.

Na disputa deste domingo, Elias do Sargento recebeu 11.603 votos, já Roberto da Viúva contabilizou 10.866. Eleito presidente da Câmara Municipal no início deste ano, Elias passou a ocupar o cargo de prefeito em janeiro, de forma interina, porque a chapa eleita para o Executivo nas eleições do ano passado foi indeferida pela Justiça Eleitoral.

Agora, o político assume de forma definitiva o mandato na Prefeitura de Jaguaruana ao lado do vice-prefeito eleito, Naldo Quirino (PP).