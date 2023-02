PF deve ouvir Valdemar Costa Neto sobre minuta em Brasília em até cinco dias, determina Moraes

A Polícia Federal deve ouvir, em até cinco dias, o depoimento de Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal (PL), sobre propostas golpistas, determinou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (31). As informações são do portal g1.

A determinação de Moraes diz respeito às declarações de Costa Neto sobre uma suposta destruição de propostas de teor antidemocrático.

Segundo o ministro, as declarações de Valdemar "devem ser esclarecidas no contexto mais amplo desta investigação, notadamente no que diz respeito à adesão, por terceiras pessoas, de eventual intenção golpista".

Ainda de acordo com Moraes, estão sob investigação os possíveis crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Valdemar chegou a revelar, em entrevista ao jornal O Globo, que integrantes e interlocutores do governo Jair Bolsonaro tinham, em suas casas, propostas similares à "minuta do golpe", encontrada pela Polícia Federal na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança pública do Distrito Federal.

Proposta golpista

No último dia 12 de janeiro, a Polícia Federal encontrou, na casa de Anderson Torres, a minuta de um decreto para constituir estado de defesa e mudar o resultado das eleições gerais de 2022. A medida é considerada inconstitucional. O ex-gestor alega que o documento foi vazado "fora de contexto".

Até o fim de 2022, Torres era ministro da Justiça do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Passado o mandato, ele foi convidado para compor a gestão do Distrito Federal com o governador Ibaneis Rocha (MDB), que está afastado do cargo por determinação do ministro Alexandre de Moraes, após os atos terroristas em Brasília.

Tanto Torres como Rocha são suspeitos de terem sido coniventes com as invasões às sedes dos Três Poderes.