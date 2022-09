Pesquisa Ipec para presidente será divulgada hoje (5); veja horário

Uma nova rodada de pesquisa Ipec para presidente sai nesta segunda-feira (5). O levantamento será divulgado durante o Jornal Nacional, a partir das 20h55, por encomenda da TV Globo.

Na última pesquisa, divulgada no último dia 29 de agosto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderava com 44% das intenções de voto no primeiro turno, seguido de Jair Bolsonaro (PL), com 32%. Ciro Gomes (PDT) aparecia em terceiro lugar com 7%.

Ainda conforme o último levantamento, Simone Tebet, do MDB, tinha 3%, enquanto Felipe D'ávila, do partido Novo, tinha 1%. Os dois estavam empatados na margem de erro.