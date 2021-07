Pesquisa Datafolha mostra que 54% dos brasileiros são a favor do impeachment de Bolsonaro

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a abertura de inquérito para investigar se houve crime de prevaricação por parte do presidente no caso da vacina indiana Covaxin, que veio à tona na CPI.

Esta foi a resposta dada à Procuradoria Geral da República (PGR) , que investiga se ele recebeu denúncia de problemas e não tomou providências acerca do assunto, que se significa crime de prevaricação.

'Superpedido de impeachment'

No dia 30 de junho, foi protocolado por partidos políticos, parlamentares, movimentos sociais e entidades da sociedade civil na Câmara dos Deputados o "superpedido" de impeachment de Bolsonaro, que teve 46 assinaturas.

O texto inclui argumentos apresentados em outros 123 pedidos já apresentados e acrescenta indícios de prevaricação por parte do presidente no caso de suspeita de corrupção no contrato da vacina indiana Covaxin. No documento, foram atribuídos a ele 23 crimes de responsabilidade.