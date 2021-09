PDT inicia série de encontros para discutir propostas para o processo eleitoral

O PDT Ceará iniciou neste sábado (11) uma série de encontros que irão debater as propostas do partido para o processo eleitoral. O primeiro encontro foi realizado em Brejo Santo, no Cariri, e terá continuidade já neste domingo (12) em Barbalha.

De acordo com o presidente do PDT estadual, deputado federal André Figueiredo, o objetivo é ouvir as bases do partido e apresentar o que ele avalia como o "melhor projeto para o Brasil", com a candidatura do ex-governador Ciro Gomes para a presidência.

A vice-governadora Izolda Cela destacou a importância dos encontros como forma de fortalecer cada vez mais o partido. “O PDT tem duas bandeiras que considero fundamentais, que são trabalho e educação. E temos lideranças trabalhando em todo o estado e no Brasil para fazer a boa política”, disse.

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, ressaltou que o grave momento político vivido pelo Brasil exige cada vez mais o exercício da militância política.

"Precisamos debater nas igrejas, nas escolas, nas rodas de família e a política partidária é o ambiente mais fértil para a produção de ideias e saídas para os dilemas que vivemos hoje no Brasil”, defendeu.

Legenda: Debate contou com a presença de lideranças do Cariri e Centro-Sul do Ceará. Foto: Divulgação

Eleições 2022

Sobre a discussão de nomes para a sucessão do governador Camilo Santana em 2022, tanto Roberto Cláudio quando o deputado federal Mauro Filho e o presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão, defenderam que ainda não é momento de tratar dessa questão.

“O momento é de fazermos uma grande mobilização com as bases do nosso partido e discutir nosso projeto, um projeto exitoso, que está fazendo o Ceará crescer e se desenvolver cada vez mais”, afirmou Leitão.

“O primeiro foco desses encontros é a avaliar o projeto que está implantado no Ceará”, destacou Mauro Filho.