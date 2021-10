Pai de Mayra Pinheiro, César Pinheiro morre aos 76 anos

César Pinheiro, 76, pai da médica cearense Mayra Pinheiro, que atualmente é secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, morreu na manhã desta terça-feira (5). Ele passou cerca de cinco meses internado num hospital particular de Fortaleza devido a complicações da Covid-19.

Em suas redes sociais, a gestora federal compartilhou o luto. “Que o Senhor Deus nos fortaleça nesse momento de despedida”, escreveu.

O sepultamento está marcado para a tarde desta terça, no Cemitério São João Batista. O velório e a missa foram mais cedo, na Funerária Ternura.

Leia mais PontoPoder CPI aprova pedido à Justiça de afastamento da cearense Mayra Pinheiro do Ministério da Saúde

Prestaram pesar na publicação de Mayra políticos como Carmelo Neto (REP) e Pedro Matos (Pros).