Ozires Pontes, secretário de Esporte e Lazer de Fortaleza, recebe a Medalha Ayrton Senna

O secretário de Esporte e Lazer de Fortaleza, Ozires Pontes, será homenageado na noite desta quinta-feira (1º) com a Medalha do Mérito Desportivo Ayrton Senna. A comenda é a mais importante dada pela Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

A homenagem ocorre às 19h na sede da Casa Legislativa, no plenário Fausto Arruda. O presidente da Câmara, Gardel Rolim (PDT) vai agraciar o secretário com a comenda, após requerimento feito pelo vereador Lúcio Bruno (PDT).

Ozires Pontes

No comando da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Secel), Ozires Pontes conduziu a reforma do Estádio Presidente Vargas, a inauguração de 30 novas Areninhas, a criação do Programa Bolsa Esporte e ampliação do Projeto Areninha.

Pontes é formado em Marketing pela Universidade Metodista de São Paulo, e atuou em sua carreira como empresário do ramo varejista e atacadista. "Tem forte atuação nos setores de energia, comércio, indústria e transportes", segundo a Prefeitura de Fortaleza,