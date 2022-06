Operador de drone teria dito que estava jogando veneno em apoiadores de Lula e Kalil em MG

Circula, nas redes sociais, um vídeo cujo suposto operador do ‘drone’ utilizado para ataque durante evento político afirmou estar jogando 'veneno', em Uberlândia, em Minas Gerais. Na quarta-feira (14), o equipamento sobrevoou o local, onde estavam o ex-presidente Lula (PT) e o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), para despejar uma substância de forte odor, conforme relatos.

Apoiadores dos políticos relataram que os ‘drones’ jogaram urina e fezes. Segundo o G1, os responsáveis pelo ato foram identificados. São: Rodrigo Luiz Parreira, Charles Wender Oliveira Souza e Daniel Rodrigues de Oliveira.

Os três foram detidos em flagrante pela PM, mas liberados após assinarem um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para comparecerem posteriormente ao Juizado Especial Criminal.

Leia o que disseram supostamente no momento da ação:

Homem 1: Na hora que acaba o veneno, apita?

Homem 2: Apita.

Operador: Está saindo muito, fii. Nossa, meu Deus do ceú!

Risos

Operador: O povo tá correndo, véi.

Homem 2: Acabou não, chefe?

Operador: Não, tem produto aqui ainda. Ó o povo, tacando trem lá, véi.

Homem 1: Levanta, levanta.

Operador: Tenho que levantar, o povo tá tacando trem.

Homem 1: Pode levantar. Joga pra cima do palco. Joga pra cima do palco.

Operador: Nossa, véi. Em cima do palco?

Homem 1: É! Lá no rumo daquelas caixas lá, isso!

Homem 2: Aumenta a vazão.

Homem 1: Aumenta a vazão.

Operador: Já tá no máximo aqui.

Homem 2: Uai, tá demorando demais.

Operador: Tá ué. É que tá saindo pouco.

Homem 1: Será que tem muito ainda?

Homem 2: Quantos litros têm?

Operador: Tem, nós jogou dois litros só, fii.

Homem 1: Roda mais para o lado da arquibancada.

Operador: A lá, caindo. Ó o pau lá, cê viu?

Homem 1: Dá mais uma volta, vai andando. Não fica parado não. Vai andando que eles não acertam. Não fica parado não.

Risos

Homem 1: Não fica parado não.

Homens 1 e 2: Sobe mais, sobe mais.