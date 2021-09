Nunes Marques, ministro do STF, testa positivo para a Covid-19

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi diagnosticado com Covid-19, nesta quarta-feira (1º/9). Ele não apresentou sintomas, passa bem e segue trabalhando de forma remota.

Segundo a assessoria de imprensa, o afastamento ocorrerá somente se houver agravamento do quadro clínico. As informações são do Uol.

Em isolamento social, Nunes participou da sessão de hoje por videoconferência. O ministro já recebeu as duas doses de vacina contra a doença.

Como os demais imunizantes, os desenvolvidos para combater o novo coronavírus também não possuem 100% de eficácia, mas têm maior proteção para impedir quadros graves, internações e mortes.

Indicado por Bolsonaro, Nunes Marques foi o primeiro a receber o apoio do presidente.