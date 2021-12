Novos nomes do secretariado de Camilo Santana serão definidos na próxima semana

Os primeiros dias do ano Governo Camilo Santana (PT) serão de gestão provisória em algumas secretarias. Com a exoneração dos secretários titulares Mauro Filho, da Secretaria de Planejamento; Zezinho Albuquerque, da Secretaria das Cidades, Diassis Diniz, da Secretaria do Desenvolvimento Agrário; e Inácio Arruda, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, assumirão as rotinas de cada pasta os respectivos secretários executivos até que sejam oficializados novos titulares.

Nesta sexta-feira (31), durante inauguração da obra de abastecimento hídrico Taquarão, em Caucaia, Camilo Santana afirmou que, na próxima semana, se reunirá com a vice-governadora, Izolda Cela (PDT), para definir os nomes para assumir as quatro pastas no último ano de gestão.

Há a possibilidade de executivos assumirem o comando de cada área nos próximos meses, já que o foco do Governo é garantir a continuidade dos trabalhos.

O agora ex-secretário das Cidades, Zezinho Albuquerque (PDT), também esteve no evento e comentou a saída do Governo. "Não estou desempregado, não, volto para a Assembleia Legislativa", brincou o deputado estadual, no discurso de despedida.

O secretário executivo de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Cals, é um dos cotados para assumir a pasta de Cidades. Outro nome forte é o do executivo de Saneamento, Paulo Henrique Lustosa, que esteve no evento em Caucaia nesta sexta (31).

Com a saída de Diassis Diniz, deve responder pela pasta, nos próximos dias, o secretário Executivo Carlos Bezerra.

A Seplag ficará a cargo do secretário Flávio Ataliba, que já respondia pela pasta quando Mauro Filho era exonerado pontualmente para assumir o mandato de deputado federal.

Na Secretaria de Ciência e Tecnologia, assume provisoriamente o executivo Francisco Carvalho de Arruda Coelho.

A saída dos secretários que devem disputar as eleições em 2022 até o final deste ano foi um pedido do governador Camilo Santana. O prazo de descompatibilização dos cargos públicos, conforme as regras eleitorais, é até o final de março.

Quem também deixou cargo no Governo para disputar cargo de deputada foi a secretária executiva de Justiça e Cidadania, Lia Ferreira Gomes.

Todas as exonerações foram publicadas no Diário Oficial desta sexta.