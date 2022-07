Novo é o primeiro partido a oficializar na Justiça candidaturas para eleições de 2022 no Ceará

O Partido Novo foi o primeiro a homologar ata de convenção e registrar oficialmente candidaturas para a Eleição 2022 no Ceará. A sigla já tem candidatos cadastrados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que mostra a relação oficial, histórico eleitoral e demais informações dos postulantes aos cargos eletivos.

A convenção do partido ocorreu no último dia 20 de julho, em Fortaleza.

Até a manhã desta terça-feira (26), o DivulgaCand havia exibido a candidatura a deputado federal Samuel Lima e do candidato a deputado estadual Dr. Isaque Rabelo.

A plataforma exibe as candidaturas dos partidos que participarão do pleito ao passo que os nomes forem oficializados nas convenções partidárias.

A convenções do PDT e do PSD, por exemplo, ocorreram no último domingo (29), em Fortaleza e em Tauá, respectivamente. Os nomes dos candidatos, no entanto, ainda não foram exibidos no site do TSE.

De acordo com o calendário eleitoral do TSE, o último dia permitido para que os partidos realizem convenção é em 5 de agosto.

PRINCIPAIS DATAS DO CALENDÁRIO ELEITORAL EM 2022:

20 de julho a 5 de agosto: realização de convenções partidárias;

30 de julho: último dia para o TSE promover propaganda institucional, de até cinco minutos diários, incentivando a participação de mulheres, jovens e negros na política, bem como esclarecendo o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro;

3 de agosto: data a partir da qual é assegurada aos partidos e às federações a prioridade postal para a remessa de material de propaganda de seus candidatos registrados; último dia para a nomeação de mesários;

6 de agosto: a partir dessa data, emissoras de rádio e TV ficam proibidas de veicular propaganda política ou dar tratamento privilegiado a candidatos, partidos, federações ou coligações;

15 de agosto: último dia para o requerimento de registro de candidaturas;

16 de agosto: início da propaganda eleitoral, inclusive na internet;

26 de agosto a 29 de setembro: período em que será veiculada propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV relativa ao primeiro turno;

1º de outubro: último dia para veiculação de propaganda eleitoral;

2 de outubro: primeiro turno de votação;

3 de outubro: retomada da propaganda eleitoral (2º turno);

7 de outubro: retomada da propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão (2º turno);

29 de outubro: último dia para veiculação de propaganda eleitoral (2º turno);

30 de outubro: segundo turno de votação.

É possível acompanhar a atualização das listas de candidatos aos cargos de deputado federal, estadual, governador, senador e presidente da República no site do DivulgaCand. A plataforma também mostra histórico das candidaturas, coligações,